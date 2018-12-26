Uludağ'da kar kalınlığı 75 santimetreye çıktı, arabalar ve tabelalar kar altında kaldı

Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da kar kalınlığı 75 santimetreye yükselirken, bazı araçlar ve tabelalar karla kaplandı. Kar yağışı aralıklarla devam ederken, tatilciler pistleri doldurdu.

Uludağ'da yoğun kar yağışı devam ediyor. Bazı tabelalar ve araçlar kar altında kaldı. Yoğun kar yağışı ve tipinin hakim olduğu Bursa-Uludağ yolunun kapanmaması için Karayolları ekipleri 24 saat boyunca kar küreme araçları ile yolları temizliyor. Uludağ'da kar kalınlığı 75 santimetre olarak ölçülürken, kar yağışı fasılalarla devam ediyor.

Yağan karı fırsat bilen tatilciler pistleri doldurdu. Turistler kayak, snowboard yaptı ve kar topu oynadı. Uludağ'da hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 18 derece, en yüksek sıfırın altında 11 derece olarak ölçüldü. Karayolları ve belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama araçları ile karla mücadeleyi sürdürürken, jandarma ekipleri de Uludağ'a çıkmak isteyen araç sürücülerinin zincirsiz yola devam etmesine izin vermiyor.