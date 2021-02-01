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Uludağ'da kar kalınlığı 75 santimetreye ulaştı

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da kar kalınlığı son yağışların ardından 75 santimetreyi buldu.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı son yağışların ardından 75 santimetreyi buldu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Uludağ'daki kar kalınlığı hafta sonu yağan kar yağışların ardından 75 santimetreye yükseldi.


Uludağ'da bugün için sıcaklığın en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 4 derece olacağı tahmin edilirken, salı ve çarşamba günü karla karışık yağmur bekleniyor.

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