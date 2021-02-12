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Uludağ'da kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü beş günlük hava durumunu açıkladı.

Bursa'da bugün termometrelerin en yüksek 5 dereceyi göstermesi, pazar gününden itibarense kar yağışı bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, bugün Bursa'da yağmurlu, sıcaklığın ise en yüksek 5, en düşük 3 derece olması bekleniyor. Cumartesi çok bulutlu, pazar, pazartesi ve salı kar yağışı beklenen Bursa'da bugün hafif ve orta kuvvetli zirai don uyarısı da verildi. Gece saatlerinden itibaren kar yağışı başlayan Uludağ'da sıcaklığın en yüksek sıfırın altında 8, en düşük sıfırın altında 9 derece olması beklenirken, kar kalınlığı 9 santimetre artarak 43 santimetreye yükseldi.

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