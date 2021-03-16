Bursa'da bugün termometrelerin en yüksek 13 dereceyi göstermesi beklenirken, Uludağ'da kar yağışı başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, bugün Bursa'da yağmurlu, sıcaklığın ise en yüksek 13, en düşük 9 derece olması bekleniyor. Uludağ'da bugün başlayan ve cuma gününe kadar devam etmesi beklenen kar yağışı etkisini sürdürürken, sıcaklığın en yüksek 2, en düşük sıfırın altında 3 derece olması tahmin ediliyor.

Kar kalınlığı ise 98 santimetre olarak bildirildi.