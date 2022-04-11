İhlas Haber Ajansı

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Uludağ'da kar yağışı dinmek bilmiyor

Nisan ayının ortasında Uludağ’da kar yağışını görenler şaşkına döndü.

Nisan ayının ortasında Uludağ'da kar yağışını görenler şaşkına döndü. Hava sıcaklığının eksi 1 dereceyi gördüğü zirvede oteller kapalı olsa da günübirlikçiler karın keyfini çıkarıyor.


Kış turizminin gözde merkezlerinden biri olan Uludağ'da kar kalınlığı 88 santimetre olarak ölçülürken, Nisan ayının ortasında yağan kar görenleri şaşkına çevirdi. Zirvedeki oteller sezonun bitmesiyle kapılarına kilit vururken, günübirlikçiler boş pistlerin tadını çıkarıyor. Birkaç kayak tesisinin açık olduğu bölgede kayak eğitmenliği yapan Ender Kızılırmak, “Bugün 11 Nisan çok kar yağıyor. Galiba sezonu kapatmadan devam edeceğiz. Otellerin bütün hepsi kapalı olmasına rağmen günübirlikçiler geliyor. Genellikle Araplar olmak üzere Avrupa'dan da gelenler oluyor. Nisan ayında kar keyfi yaşamak isteyenler, Uludağ'da konaklayamayacak. Bursa'nın merkezinde veya Sarıalan'daki orman köşklerinde konaklayabilirler” dedi.


Bu sene kar yağışı açısından Türkiye genelinin bereketli geçtiğini belirten Kızılırmak, “Otel işletmecileri de memnun kaldı. İnşallah önümüzdeki sezon da bereketli olur” şeklinde konuştu.

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