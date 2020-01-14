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Uludağ'da karlar altında meşaleli muhteşem evlilik teklifi

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ harika bir evlilik teklifine şahitlik etti.

İnegöl'de özel bir hastanede çalışan hemşire genç, sevdiği kıza karlar ve meşaleler altında evlenme teklifi yaptı.


Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Oğuzhan Kurhan, aynı hastanede karşılama bölümünde görev yapan sevgilisine evlenme teklifi yapmak için arkadaşları ile plan yaptı. Kar yağışını fırsata çeviren genç, arkadaşlarının yardımı ile büyük bir sürpriz hazırladı.


Arkadaş grubu ile Uludağ'a giden ve her şeyden habersiz olan Burcu Sagun, erkek arkadaşı ile birlikte ormanlık alanda gezerken büyük bir sürpriz ile karşılaştı. El ele tutuşarak dolaşan gençler ağaçlık alana geldiklerinde, genç sevgililerin arkadaşları ellerindeki meşaleleri yaktı. Genç kızın önünde diz çöken Oğuzhan Kurhan, sevgilisine yüzük uzatarak evlenme teklif etti.


Sürpriz karşısında şaşkınlığını ve gözyaşlarını gizleyemeyen Burcu Sagun, bu büyük sürprize evet cevabı ile karşılık verdi.

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