Uludağ'da kayak sezonu açıldı, tatilciler pistlere akın etti

Kış turizminin en önemli merkezi olan Uludağ'da sezon başladı. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Uludağ, yeni sezona "Merhaba" dedi. Yüzlerce tatilci açılan kayak pistlerine akın etti. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı.

Kış turizminin göz bebeği Uludağ'da 4 günlük yoğun kar yağışı ve tipinin ardından pistlerde kar kalınlığı yükseldi. Bugün itibari ile pistler kayakçılar için hazırlandı. Kayın, kestane, gürgen, meşe ve karaağaç gibi ağaçları ve uzun pistleriyle öne çıkan 2 bin 543 rakımlı Uludağ'da kayak tutkunları Nisan ayı sonuna kadar kayak yapabilecek. Sezonun açılmasını fırsat bilen tatilciler, Uludağ'a akın ederek, pistlerde kayak ve snowboard yapıp, kar topu oynadı. Kar kalınlığının 30 santime yükselmesi ve sezonun açılması Uludağ'da bulunan işletmecileri de sevindirdi.

Sezonun açıldığını duyan ve Uludağ'a gelen İlkay Yıldız," Uludağ'a daha önce hiç gelmedim. İlk defa geliyorum, sezonun ilk günü olduğunu kayak pistlerinin açıldığını duyduk. O yüzden Uludağ'a kaymaya geldik. Kar çok güzel, kayak pistleri çok iyi, çok eğleniyoruz" dedi.

Sezonun açılmasıyla birlikte otellerdeki doluluk oranın yüzde 80'e ulaştığını belirten Karinna Otel Müdürü Harbi Türk," Bizim otelimiz zaten açıktı. Fakat kar yağışının olması ve kar kalınlığının 30 santimetreye ulaşması ile birlikte kayak pistlerini hazırladık ve tatilcilerin hizmetine açtık. Kar yağışından önce otelimizdeki doluluk oranı yüzde 50 civarında iken şuanda yüzde 80'e ulaşmış durumda, tatilciler Uludağ'a akın etti" diye konuştu.

Bof Otel Turizm Koordinatörü Murat Altuğ Kargı ise "Uludağ'da kayak sezonunu açtık. Rezervasyonlar kar yağışı ile birlikte hızla artmaya devam ediyor. Uludağ'ın bu sene belki de son 10 yılın en iyi kış sezonu olacağını tahmin ediyorum. Aralık ayının son dönemleri yıl başı, sömestr tatillerinde neredeyse otellerde yer kalmadı. Bütün misafirleri kayak severleri Uludağ'a bekliyoruz" dedi.

Bursa Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, oteller bölgesindeki kar kalınlığı 30 santimetreye yükseldi. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 9, en yüksek sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.