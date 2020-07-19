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Uludağ'da kaybolan 3 kişiye 7 saatlik arama sonrası ulaşıldı

Bursa’da Uludağ Milli Parkı zirve istikametine yürüyen 3 arkadaş dönüş yolunda kayboldu.

Bursa'da Uludağ Milli Parkı zirve istikametine yürüyen 3 arkadaş dönüş yolunda kayboldu. JAK timinin 7 saatlik arama kurtarma çalışması sonrasında 3 kişi ormanlık alanda bulundu.


Tarihi Ulucami'de kıldıkları sabah namazının ardından Uludağ Milli Parklar zirve istikametine doğru yürüyüşe geçen Alper Yılmaz, Talip Arı ve Mert Ali Acar, öğle saatlerinde dönüşe geçti. Bir süre sonra yolu kaybeden üç arkadaş saat 13.30'da yakınlarını arayarak telefonlarının şarjlarının az olduğunu, kaybolduklarını bildirdi.


Bursa il Jandarma Komutanlığı'na yapılan ihbarın ardından harekete geçen JAK timleri Uludağ zirve istikametinde geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, saat 19.30 sıralarında ormanlık alanda Alper Yılmaz, Talip Arı ve Mert Ali Acar'a ulaştı. Kurtarılan üç arkadaşın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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