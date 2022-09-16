Uludağ'da kayıp olan iki kişi bulundu

Uludağ'da telefonlarını bırakıp yürüyüş yapmak için ormana giden iki adam ekiplerin titiz çalışması sonucu kısa sürede bulunarak hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, isimlerinin Satılmış Bilgin (73) ve Ramazan Efe (62) olduğu öğrenilen iki adam Sarıaalan bölgesinde konakladıkları barakaya cep telefonlarını bırakıp yürüyüş yapmak için ormana gitti. Her iki kişiye de ulaşamayan yakınları, hayatlarından endişe edince 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Alınan bilgi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

İki adamı bulabilmek için Sarıalan, Kadıyayla ve Çobankaya bölgelerinde arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu iki adam hafif yaralanmış şekilde bulundu. İlk müdahale sağlık ekipler tarafından yapıldıktan sonra Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.