Uludağ'da kış sezonu tedbirlerle başlıyor

Uludağ'da 2022-2023 döneminde uyulması gereken kurallar Bursa Valiliği tarafından açıklandı. Uludağ'da muhtemel olaylar, kriz durumları, güvenlik kontrolleri, meteorolojik değişimlerde alınacak tedbirlere karşı Uludağ Güvenlik Yönetim Komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın imzasıyla alınan karar neticesinde, 2022-2023 döneminde Uludağ Milli Park alanında faaliyet gösteren tüm kamu ve kuruluşları ve özel işletmelerin almaları gereken tedbirler, yapmaları gereken işler ve uymaları gereken kurallar tek tek açıklandı.

Yaz ve kış aylarında tatil ve dinlenmek için Uludağ Milli Parkına gelen vatandaşların huzur ve güvenliği için alınan kararlara uymayanlar hakkında gerekli idari ve yasal işlem yapılacağı açıklanırken, 27 maddeden oluşan hukuki dayanaklar da belirtildi. İlk olarak kış sezonu boyunca Uludağ Milli Parkı'ndaki mekanik tesisler, kar motoru, kar kızağı ve kayak pistlerinde meydana gelebilecek olaylarda, meteorolojik değişimlerde ve ani gelişebilecek kriz durumlarında, güvenlik yeterliliklerini ve ihtimal zafiyetlerini tespit etmek ve önleyici tedbirler almak maksadıyla ‘Uludağ Güvenlik Yönetim Komisyonu" kurulacağı açıklandı.

“Mekanik görevlileri bildirmeyen tesisler hizmet veremeyecek”

Pistlerin kullanıma açılış ve kapanış saatleri belli saatlerde olacağı belirtilen kararda, mekanik tesislerde görevlendirilen personel bilgilerini 20 Kasım 2022 tarihine kadar Uludağ Milli Park Müdürlüğü ve Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'na teslim etmeyen tesisler, kış sezonu boyunca hizmet veremeyecek. Ayrıca, mekanik tesislerin gerekli teknik bakım ve servislerinin yapıldığına dair evraklar, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Makine Mühendisleri Odası'ndan alınacak ‘Çalışmasına uygun olduğuna' dair evraklar, Uludağ Güvenlik Yönetim Komisyonuna iletilecek. Evraklarını teslim etmeyen, bakımlarını yaptırmayan ve izinlerini almayan işletmelerin çalışmasına izin verilmeyecek.

“O araçların hafta sonları zirveye giriş çıkışları yasak”

Acil durumlar hariç olmak üzere, hafta sonları cuma saat 18.00'den pazar saat 00.00'a kadar yakıt taşıyan tanker, kamyon, tır ve çekicilerinin Uludağ Milli Park gişelerinden geçişine müsaade edilmeyecek.

Uludağ Milli Parkı'nda 12 ay boyunca yürüyüş, dağcılık ve kamp faaliyeti icra edecek spor kulübü ve derneklerin gerekli müracaatlarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptıktan sonra yapabileceği; 12 kişiden fazla grupların ise alan kılavuzu alması yaz ve kış aylarında mecburi hale getirildi. İzinsiz yapılan etkinliklerin tespitinde ise yaptırım cezası uygulanacak.

Belirlenen alanlar haricinde mangal yapanlara idari para cezası kesileceği açıklanırken, orman yangınlarıyla mücadele çerçevesinde yerde ateş yakılmasına da izin verilmeyecek. Ayrıca stabilize yolların da her türlü araç geçişlerine kapatılacağı belirtildi. Sarıalan ve Çobankaya dışında kamp ve çadır kurulmasına izin verilemeyecek. Kamp kuranların ise bedel ödemediği tespit edildiğinde ise idari yaptırım cezası uygulanacağı ifade edildi.