İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uludağ'da kısıtlamaları ihlâl edenlere 893 bin TL para cezası

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yıl başından bu yana korona virüs tedbirlerini ihlâl eden 220 şahsa toplam 893 bin lira para cezası kesti.


İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve trafik ekipleri, Uludağ'da kar lastiği, kimlik kontrolleri, maske ve mesafe konularında sıkı denetimlerini sürdürüyor. Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı sezon içerisinde Uludağ bölgesinde çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs ve 6 araç yakaladı. Pandemi kuralları çerçevesinde yapılan denetim ve kontroller sonucu 6 işletme ile maske, sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlâl eden 220 kişiye toplam 893 bin lira para cezası kesildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.