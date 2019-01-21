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Uludağ'da kızak çılgınlığı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Uludağ’da hafta sonu düzenlenen kış festivali dar gelirli yüzlerce aileyi konuk etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Uludağ'da hafta sonu düzenlenen kış festivali dar gelirli yüzlerce aileyi konuk etti. Hayatlarında ilk kez teleferiğe binen aileler hafta sonunu gönüllerince eğlenerek geçirdi. 10 bine yakın kişinin kızak kaydığı Uludağ'da metrelerce uzunlukta kızak kuyruğu oluştu.


Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uludağ Kış Şenliği, 20 binin üzerinde vatandaşı zirvede buluşturdu. Kanton kızak tasarım yarışması, plastik kızak etkinlikleri ve iglo yapımı etkinlikleriyle 7'den 70'e tüm katılımcılar gönüllerince bir hafta sonu geçirmenin keyfini yaşadı.



10 bin kişi kızak kaydı


Plastik kızak etkinliğine katılan binlerce vatandaş dondurucu soğuğa aldırmadan pistte defalarca kızakla kaymanın keyfini çıkardı. Ellerinde plastik kızaklarla sıraya geçen vatandaşlar kayabilmek için metrelerce kuyruk oluşturdu. Vatandaşların kızak heyecanına ortak olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da vatandaşlarla birlikte kızak kaydı. Aktaş pisti düşmeden kaymayı başardı. Şenliğin en renkli aktivitesi olan karton kızak yarışmasını da izleyen Başkan Aktaş, yarışların startını verdi. Kendi tasarladıkları karton kızaklarla yarışa katılan 23 kişi kıyasıya yarıştı.


Büyükşehir Belediyesinin hafta sonu iki gün düzenlediği festival sayesinde 20 bin kişi doyasıya eğlendi. Birçok kişi hayatında ilk kez bindiği teleferikle zirveye gelip ücretsiz kızaklarla yarı yıl tatilinin keyfini sürdü. Festival kapsamında iki gün boyunca 3 bin teleferik bileti ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı. Festivale karayolunu da kullanarak 20 binin üzerinde kişi katıldı. Festival boyunca zirvede vatandaşlara ücretsiz sucuk ekmek de Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtıldı.

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