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Uludağ'da mayıs sonunda kar sürprizi

Korona virüsü tedbirleri kapsamında kapalı tutulan Uludağ’da mayıs ayının son haftasına girilirken, kar yağışı sürpriziyle karşılaşıldı.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında kapalı tutulan Uludağ'da mayıs ayının son haftasına girilirken, kar yağışı sürpriziyle karşılaşıldı.


Korona virüsü tedbirleri kapsamında erken kapanan kayak sezonunun ardından İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle tamamen kapatılan Uludağ'da mayıs ayında kar sürprizi yaşandı. Geçtiğimiz haftaya kadar yer yer termometrelerin 39 dereceyi gösterdiği Bursa'da hava sıcaklığı 15 dereceye kadar düştü. Bursa merkezine aralıklarla yağmur yağarken, Uludağ'a ise kar yağdı. Mayıs ayının son haftasına girilirken yaşanan kar yağışı herkesi şaşkına çevirdi.

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