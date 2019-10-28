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Uludağ'da nefes kesen köpek kurtarma operasyonu

Uludağ Göller Bölgesinde bulun 700 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan 3 köpek BAKUT ekiplerinin 7 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.


Olay, Kestel İlçesi'ne bağlı Orhaniye Köyü'ne 5 kilometre mesafede Göller Bölgesi yakınlarında meydana geldi.


Sebahattin D.'ye ait üç köpek çıktıkları 700 metrelik sarp kayalıklarda mahsur kaldı. İhbar üzerine Bursa Arama Kurtarma (BAKUT) ekipleri seferber oldu.


Olay yerine gelen ekipler kurdukları halat sistemi ile 700 metre tırmandıktan sonra halatlı makara sistemiyle mahsur kalan üç köpeği kurtarmayı başardı.


Köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

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