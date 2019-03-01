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Uludağ'da öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 25 yaralı

Bursa Uludağ’a tatil için gelen öğrencileri taşıyan tur otobüsünün dönüş yolunda devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5’i ağır 25 öğrenci yaralandı.

Bursa Uludağ'a tatil için gelen öğrencileri taşıyan tur otobüsünün dönüş yolunda devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5'i ağır 25 öğrenci yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Uludağ'a tatile gelen İstanbul Kartal Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan 34 DE 8542 plakalı sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen tur otobüsü, dönüş yolunda Doburca mevkiinde dağ yoluna ek olarak yapılan kestirme yolda devrildi. 46 öğrencinin bulunduğu otobüs bariyerlere çarparak durabildi. Kazada 5'i ağır 25 öğrenci yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı öğrenciler ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, otobüs şoförü gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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