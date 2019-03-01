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Uludağ'da otobüs devrildi: 9 yaralı

Bursa Uludağ’da tatile gelen öğrencileri taşıyan otobüs dönüş yolunda devrildi.

Bursa Uludağ'da tatile gelen öğrencileri taşıyan otobüs dönüş yolunda devrildi. Kazada 9 kişi yaralandı.


Alınan ilk bilgilere göre, Uludağ'da tatile gelen öğrencileri taşıyan otobüs, dönüş yolunda Doburca mevkiinde dağ yoluna ek olarak yapılan kestirme yolda devrildi. İçinde 46 öğrencinin bulunduğu otobüs bariyerlere çarparak durabildi. Kazada 9 kişi yaralanırken, diğer sürücüler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Otobüste küçük bir yangın olduğunu fark eden ekipler itfaiyeye de haber verdi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yolcuları araçtan çıkartarak, yangını söndürdü. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otobüs şoförü, söz konusu yolun otobüslere kapalı olması nedeniyle gözaltına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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