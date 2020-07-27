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Uludağ'da panik atak krizine giren dağcı mahsur kaldı

Bursa’da Uludağ’a tırmanan iki dağcıdan biri panik atak krizine girince mahsur kaldı.

Bursa'da Uludağ'a tırmanan iki dağcıdan biri panik atak krizine girince mahsur kaldı. Ekipler yerinden kıpırdayamayan dağcının yanına doğru yola çıktı.


Edinilen bilgiye göre, doğa tutkunu Yaşar Hacı ve Ozan Çetin sabah saatlerinde Teferrüç Aydınlar Caddesi üzerinden Uludağ'a doğru tırmanışa geçti. Ormanlık alandan yaklaşık 1 kilometre tırmanan şahıslar Çobançeşme mevkiine yaklaştıklarında Ozan Çetin aniden fenalaştı. Yerinden kıpırdayamayan Çetin, panik atak rahatsızlığı olduğunu, hareket edemeyeceğini söyleyip Yaşar Hacı'dan yardım getirmesini istedi.


Bunun üzerine bulundukları yerden aşağıya doğru inişe geçen Hacı telefonuyla polisi arayarak yardım istedi. Bölgeye gelen polis ve AFAD ekipleri önce mahsur kalan Ozan Çetin'i cep telefonundan arayarak sağlık durumu hakkında bilgi edindi. Yaşar Hacı'nın aşağıya inmesinin ardından bilgisine başvuran ekipler mahsur kalan Ozan Çetin'i kurtarmak için bulunduğu bölgeye doğru tırmanışa geçti.


Polis ve 112 sağlık ekipleri Çetin'in indirilmesi beklenen noktada hazır bekletilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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