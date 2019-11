Uludağ'da renk cümbüşü

Kahverengi, yeşil ve sarı tonlarının hakim olduğu Uludağ, havadan görüntülendi.

Bünyesinde meşe türleri, çam türleri, kestane, ceviz, kavak, fındık, gürgen, çınar, Uludağ köknarı ve Batı Karadeniz köknarı gibi ağaçları barındıran Uludağ, sonbahar aylarında da güzelliğini gözler önüne serdi. 1961'de milli park olarak koruma altına alınan Uludağ, sadece kış aylarında değil yılın her mevsiminde kendine has doğasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Sonbaharın gelmesiyle birlikte kahverengi, sarı, yeşil ve kahverenginin her tonu ile adeta renk cümbüşünün yaşandığı Uludağ havadan görüntülendi. Günde yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Uludağ, hazan renkleriyle adeta büyüledi. Bursa sınırları içerisinde 9 bin 62 hektar ormanlık alana sahip Uludağ, özellikle kış aylarında kayak merkezleri, doğal yapısı, sosyal tesis ve konaklama imkanlarıyla yoğun ilgi görüyor. Yerli ve yabancı turistlerin kış aylarında akın ettiği Uludağ, bahar aylarında da doğal güzellikleri ve manzarasıyla ilgi çekiyor.