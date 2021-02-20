Uludağ'da sezon uzatıldı

Kış turizminin gözde merkezi Uludağ'da kayak sezonu Mart ayı sonuna kadar uzatıldı.

Geçtiğimiz hafta Marmara'yı etkisi altına alan kar yağışı Uludağ'da etkili oldu. Zirvede kar kalınlığı 1.5 metreye ulaştı. Pistlerin karla dolmasıyla birlikte otelciler kayak sezonunu Mart başında kapanması beklenen kayak sezonunu Mart sonuna kadar uzattı.

Uludağ bu sezon başta körfez ülkeleri olmak üzere Rusya ve Orta Doğu ülkelerinden gelen çok sayıda yabancı turiste ev sahipliği yaptı. Otellerin doluluk oranı yüzde 100'e varırken tatilciler pandemi kurallarına dikkat ederek kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Uludağ'da otel yöneticisi Yunus Öncü, "Otellerdeki doluluk oranın yüzde 100 olduğunu belirterek, "Pandemi kuralları çerçevesinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Pistlerdeki kar kalınlığı 1.5 metreye ulaştı. Bu nedenle kayak sezonunu Mart ayı sonuna kadar uzattık. Tüm kayak severleri Uludağ'a bekliyoruz" dedi.