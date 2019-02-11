Uludağ'da silahlı kavga 1 ölü 3 yaralı

Türkiye'de kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da 2 grup arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti 3 kişi ise yaralandı.

Olay Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı, kış turizminin kalbi olarak bilinen Uludağ'da birinci oteller bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uludağ'da kayak eğitmenliği yapan grup ile bir otelin özel güvenlikçileri arasında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada güvenlikçiler kayak hocalarına silahla ateş etti. Açılan mermiler 3 kişinin yaralanmasına 1 kişinin ise ölümüne neden oldu.

Kavgada yaralananlardan birini Uludağ'da kızak işletmeciliği yapan Hikmet S. olduğu öğrenilirken, haftasonunu fırsat bilerek dağda çalışan dayısının yanına gezmeye giden Y.K. isimli çocuk da hayatını kaybetti. Diğer yaralıların isimleri henüz öğrenilmezken emniyet olaya el attı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü kavgayla ilgili yapılan ihbarın ardından Uludağ giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı. Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olaya karışan şahısların kimlik tespitlerini yaptığı ve kavgaya karıştığı tespit edilen çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.