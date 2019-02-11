Uludağ'da silahlı kavgada hayatını kaybeden gencin cenazesi ailesine teslim edildi

Bursa'da kayak hocaları ve bir otelin özel güvenlikçileri arasında yaşanan silahlı kavgada hayatını kaybeden Yusuf Kösedağ'ın cenazesi, adli tıp kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazeyi teslim alan yakınları sinir krizleri geçirdi.

Kış turizminin gözde mekanlarından biri olan Uludağ'da kayak eğitmenleri ile bir otelin özel güvenlikçileri arasında yaşanan silahlı kavgada hayatını kaybeden Yusuf Kösedağ'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenazenin getirildiğini duyan Kösedağ'ın yakınları adli tıp kurumuna akın etti. Kösedağ'ın cenazeyi bekleyen annesi güçlükle ayakta durdu.

Otopsi yapıldıktan sonra cenazeyi teslim alan aile gözyaşlarına hakim olamadı. Kösedağ'ın annesinin feryatları yürek burkarken, cenaze toprağa verilmek üzere yola çıktı.