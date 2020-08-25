Uludağ'da vadide helikopterle nefes kesen kurtarma

Bursa Uludağ'da balık tutmak için girdikleri vadide mahsur kalan 1'i yaralı 3 kişi, (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri tarafından bulunarak helikopter ile çıkarıldı.

Uludağ Bakacak Mevkisinin altında bulunan vadiye balık tutmak için giren 3 kişiden biri kayalıklardan aşağıya düşünce vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar ve yaralanmalar meydana geldi. Yanında bulunan arkadaşları ise hemen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine, JAK, AFAD ve UMKE'den oluşan 12 kişilik arama kurtarma ekibi oluşturularak 1'i yaralı 3 kişini mahsur kaldığı bölgeye doğru hareket edildi.

Kayalık ve yüksek uçurumların bulunduğu bölgeden aşağıya inen ekipler, kayalıklardan düşerek vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sonrasında sedyeye konulan yaralı ve beraberindeki 2 kişi olay yerine sevk edilen Bursa İl Jandarma Genel Komutanlığına bağlı askeri helikopter ile çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.