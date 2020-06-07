İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uludağ'da yaban hayat böyle görüntülendi.

Türkiye 1 Hazirandan itibaren normalleşme sürecine girenken, salgının yayılmaması için kapatılan millî parklar ve piknik alanları tekrar açıldı.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Uludağ'da aç kalan ayılar, karınlarını doyurmak için Sarıalan'daki yerleşim yerlerine inip çöp kutularını karıştırmaya tekrar başladı.


Salgın sürecinde gerek ormanda buldukları, gerekse millî parkların belli bölgelere attıkları yiyeceklerle karınlarını doyuran yabanî hayvanlar tekrar normale döndü. Aç kalan ayılar Sarıalan bölgesine gelen piknikçilerin geride bıraktıkları çöpleri karıştırıp karınları doyurdu. Ayılar kameralara yansıdı. Başka bir görüntüde ise, yiyeceğini alan ayı ile çoban köpekleri karşı karşıya geldi. İki köpek havlayarak ayıyı korkutmaya çalışsa da, çöp dolu poşeti bırakmayan ayı poşeti ağzıyla kapıp kaçmayı başardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.