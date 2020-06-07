Uludağ'da yaban hayat böyle görüntülendi.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Uludağ'da aç kalan ayılar, karınlarını doyurmak için Sarıalan'daki yerleşim yerlerine inip çöp kutularını karıştırmaya tekrar başladı.

Salgın sürecinde gerek ormanda buldukları, gerekse millî parkların belli bölgelere attıkları yiyeceklerle karınlarını doyuran yabanî hayvanlar tekrar normale döndü. Aç kalan ayılar Sarıalan bölgesine gelen piknikçilerin geride bıraktıkları çöpleri karıştırıp karınları doyurdu. Ayılar kameralara yansıdı. Başka bir görüntüde ise, yiyeceğini alan ayı ile çoban köpekleri karşı karşıya geldi. İki köpek havlayarak ayıyı korkutmaya çalışsa da, çöp dolu poşeti bırakmayan ayı poşeti ağzıyla kapıp kaçmayı başardı.