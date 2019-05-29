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Uludağ'da yabancı uyruklu 2 kadın kayboldu

Uludağ’da ormanlık alanda gezintiye çıkan 2 yabancı uyruklu kadın havanın kararmasıyla yolunu kaybetti.

Uludağ'da ormanlık alanda gezintiye çıkan 2 yabancı uyruklu kadın havanın kararmasıyla yolunu kaybetti. Kaybolan kadınlar telefon yardımıyla jandarmadan yardım istedi. Arama kurtarma ekiplerinin de dahil olduğu operasyonda kaybolan kadınların yer tespitinden sonra kurtarma çalışmaları başlayacak.



Bursa'nın gözde turizm merkezi Uludağ'da günübirlik gezintiye çıkan 2 yabancı uyruklu kadın, havanın kararması ve bölgeyi bilmemeleri sebebiyle kayboldu. Telefon yardımıyla jandarmadan yardım isteyen turistlere henüz ulaşılamazken, jandarma ekipleri telefon sinyalinden yer tespit etmesinin ardından kurtarma operasyonu başlayacak. Operasyon için hazır bekleyen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri kaybolan kadın turistlerin yer tespitinin ardından operasyona başlayacak.

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