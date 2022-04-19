İhlas Haber Ajansı

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Uludağ'da yoğun kar yağışı tekrardan başladı

Nisan ayının ortasında Uludağ’da kar yağışını görenler şaşkına döndü.

Nisan ayının ortasında Uludağ'da kar yağışını görenler şaşkına döndü. Hava sıcaklığının eksi 1 dereceyi gördüğü zirvede oteller kapalı olsa da günübirlikçiler karın keyfini çıkarıyor.


Kış turizminin gözde merkezlerinden biri olan Uludağ'da kar kalınlığı 88 santimetre olarak ölçülürken, Nisan ayının ortasında yağan kar görenleri şaşkına çevirdi. Zirvedeki oteller sezonun bitmesiyle kapılarına kilit vururken, günübirlikçiler boş pistlerin tadını çıkarıyor.

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