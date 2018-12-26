Uludağ'da yoğun kar...Otomobiller kayboldu

Kış turizminin gözde mekanlarından olan Uludağ'da 2 gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle yollar kapandı. Kar yağışının şiddetini arttırması üzerine Uludağ'dan inmek isteyen bazı vatandaşlar yollarda mahsur kalırken, pistler kayakseverlerle doldu. Kar kalınlığının 80 santimetreye ulaştığı zirvede, yoğun kar sebebiyle araçların üstü kapandı vatandaşlar otomobillerini bulmakta zorluk çekti.

Yılbaşına günler kala kala yoğun kar yağışı ve fırtına Uludağ'da hayatı olumsuz etkiledi. Bugün itibari ile şiddetini arttıran kar yağışının hafta sonuna kadar yağması beklenirken yağan kar sonrasında pistler tatilcilerin akınına uğradı.

Uludağ'da yoğun sis ve fırtına nedeniyle hayat felç oldu. Kar lastiği ya da zincir kullanmayan bazı sürücüler yolda mahsur kaldı. Geçtiğimiz günlerde Uludağ'a yağan karın bir bölümü mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklığı sebebiyle eridi. Ancak dün akşam saatlerinde Uludağ'da yoğun kar ve fırtına çıktı. Hız kesmeyen kuvvetli yağış pistleri ve yolları karla kapladı. Meteorolojiden edinilen bilgiye göre, Uludağ'da kar kalınlığının 80 santime ulaştığı öğrenildi.

Yaklaşan yılbaşı tatili sebebiyle otellerin tamamının rezervasyon oranları yüzde yüze yükseldi. Dün sabahtan bu yana etkili olan yoğun sis ve tipi nedeniyle birinci ve ikinci oteller bölgesindeki birçok araç kar altında kayboldu. Uludağ'a çıkmak isteyen bazı vatandaşlar yollarda kaldı, Zincir takmadıkları için yolda kalan vatandaşların bazıları geri döndü. Ayrıca Uludağ'da hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 19 derece olarak ölçülürken, en yüksek sıfırın altında 11 derece olarak ölçüldü.