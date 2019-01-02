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Uludağ'da yoğun sis görüş mesafesini 5 metreye düşürdü

Kış turizminin göz bebeği olarak bilinen Uludağ’da yoğun sis etkili oldu.

Kış turizminin göz bebeği olarak bilinen Uludağ'da yoğun sis etkili oldu. Pistlerde görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düşerken kayakçılar pistleri boş bırakmadı.


Kış turizminin en önemli merkezlerinden olan Uludağ'da yerli ve yabancı turistler yoğun sise rağmen kayak pistlerini doldurdu. Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen tatilcilerin yanı sıra günübirlikçiler de sise rağmen Uludağ'ın keyfini çıkarttı. Pistlerde görüş mesafesi zaman 5 metreye kadar düştü.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmî sitesinde Uludağ'da kar kalınlığı 81 santimetre olarak ölçülürken, hava sıcaklığı gündüz -9, gece ise -12 derece oldu. Uludağ'a gelen tatilciler sise rağmen karın keyfini çıkarttıklarını dile getirdi. Uludağ'a çıkmak isteyenleri yolun belirli noktalarında jandarma ekipleri durdurarak zincir kontrolü yapıyor.

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