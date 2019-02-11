Uludağ'daki olayların sebebi ödenmeyen 2 liralık tuvalet parası

Kış turizminin merkezi Uludağ'da 1 kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı akabinde 18 kişininde Jandarma tarafından gözaltına alındığı silahlı kavganın ödenmeyen 2 liralık tuvalet ücreti sebebiyle çıktığı iddia edildi.

Olayda hayatını kaybeden 19 yaşındaki Y.K'nın cenazesi Yapılan otopsinin ardından memleketi Antalya'nın Manavgat ilçesine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 1. Oteller Bölgesinde dün akşam üzeri Winterfest Açık Hava etkinliğinin düzenlendiği Beceren Kafe'de Bursa Kayak Öğretmenleri Derneği Başkanı ile otel görevlileri otel özel güvenlikçileri arasında kavga çıktı. Yaşanan gerginlikte dernek üyesi Y.K.Ü.,E.Ç. ve R.Ö. isimli şahıslar ile özel güvenlik oldukları belirlenen S.Ç.,R.B. ile otel çalışanı A.Ö. birbirini karşılık olarak darp etti. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma 3 kişiyi gözaltına aldı.

Bu olayın gecesinde dernek üyelerinden oluşan 40 kişilik grup toplanarak Genç Yazıcı Otel'de konaklayan darp olayına karışan özel güvenlik görevlilerine saldırdı. Kargaşa sırasında özel güvenlik görevlilerinden M.S. belinden çıkardığı tabanca ile rastgele ateş etmeye başlayınca göğsünden isabet alan 19 yaşındaki Y.K. hayatını kaybederken, H.S. isimli şahıs da yaralandı. Olaya anında müdahale eden jandarma timleri olayda kullanılan 2 adet tabanca ile birlikte olayın şüphelilerini gözaltına aldı. Bursa Kayak Öğretmenleri Derneği'ne mensup grup üyeleri üzerinde yapılan üst aramalarında ise 1 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olay yerine sevk edilen 9 JÖH Timi, 10 Asayiş Timi, 6 İstihbarat Timi, 2 Trafik Timi 1 JASAT Timi, ve Olay Yeri İnceleme Timlerinin bulunduğu 237 jandarma kısa sürede yaşanan gerginliği bastırdı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve incelenen kamera kayıtları sonrası 15 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Ödenmeyen tuvalet parası kavgayı başlattı

1 gencin hayatını kaybettiği kavganın çıkış sebebinin festivalin yapıldığı kafede ödenmeyen tuvalet parası olduğu belirtildi. İddiaya göre, silahlı kavganın yaşandığı dakikalarda Jandarma karakolunda ifade veren Bursa Kayak Öğretmenleri Derneği Başkanı Y.U., olaydan saatler önce Winterfest Açık Hava etkinliğinin düzenlendiği Beceren Kafe'de tuvalete gitti. Çıktıktan sonra bozuk parasının olmadığını belirten Y.U. daha sonra getireceğini söyledi. Ancak tuvalet görevlisi kabul etmedi. Bunun üzerine Y.U. ile kafenin tuvalet görevlisi arasında tartışma çıktı. Y.U. beni tanımıyor musun diyerek tuvalet görevlisine bağırınca olaya kafenin güvenlikleri karıştı. Y.K.Ü.,E.Ç. ve R.Ö. isimli şahıslar ile özel güvenlik oldukları belirlenen S.Ç.,R.B. ile otel çalışanı A.Ö. birbirini karşılık olarak darp etti. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma 3 kişiyi gözaltına aldı.

Yaşanan bu olaydan 4 saat sonrada 1 gencin hayatını kaybedip bir kişininde yaralandığı kavga yaşandı. Jandarmanın 18 kişiyi gözaltına aldığı olayla ilgili tahkikatı sürüyor.