İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uludağ'daki restoranın kaçak bölümleri yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, Uludağ yolu üzerinde yer alan bir restoranın kaçak olarak inşa edilen bölümlerini yıktı.


İlçenin dört bir yanındaki kaçak yapıları tespit ederek yıkan Osmangazi Belediyesi, Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden olan Uludağ'ı kaçak yapılardan temizlemek adına hummalı bir çalışma yürütüyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Uludağ yolu üzerinde yer alan bir işletmenin ruhsata aykırı olarak inşa edildiği belirlenen bölümleri, iş makinesi ile yıkıldı. Güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkım esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, ruhsatsız ve kaçak yapıya asla izin vermeyeceklerini belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.