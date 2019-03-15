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Uludağ'daki sahipsiz hayvanlar düzenli olarak besleniyor

Osmangazi Belediyesi, Uludağ’daki sahipsiz hayvanların soğuk kış aylarında aç kalmaması için yol kenarlarına düzenli olarak yiyecek bırakmaya devam ediyor.

Osmangazi Belediyesi, Uludağ'daki sahipsiz hayvanların soğuk kış aylarında aç kalmaması için yol kenarlarına düzenli olarak yiyecek bırakmaya devam ediyor.


Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Uludağ'da yaşayan sahipsiz hayvanların aç kalmamaları için düzenli olarak belirli noktalara yiyecekler bıraktı. Karla kaplı beyaz cennette yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar, ekipler tarafından bırakılan kuru mama ile beslenerek, kış aylarını tok geçiriyor. Yetkililer, hayvanların aç kalmalarını önlemek için yapılan yiyecek dağıtımının, kar yerden kalkana devam edeceğini söyledi.


Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Uludağ yolundaki aç kalan hayvanlara yiyecek dağıtma çalışmalarının yanı sıra, bölgedeki yaralı ve hasta olan hayvanları da toplayarak tedavilerinin yapılması için Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi'ne götürüyor. Aşıları, bakımları ve kısırlaştırmaları yapılan hayvanlar tekrar doğaya bırakılıyor. Ekipler, ayrıca kış dönemindeki zorlu hava şartlarında hayatlarını sürdüremeyecek olan yavru köpekleri de barınağa götürüyor. Donmak üzere olan yavru köpekler kış aylarını barınakta geçiriyor ve havaların güzelleşmesinin ardından tekrar doğal hayat alanlarına geri bırakılıyor.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Uludağ'da yaşamını sürdüren sahipsiz hayvanlar, aşırı soğuk ve kardan dolayı yiyecek bulmakta zorlanıyor. Soğuk kış günlerinde bu hayvanlar eğer aç kalırlarsa yaşamını yitirirler. Bu hayvanların aç kalmamaları için belirli noktalara düzenli olarak yiyecek bırakıyoruz. Kış mevsimi boyunca da yiyecek dağıtmaya devam edeceğiz” dedi.

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