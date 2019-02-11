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Uludağ'daki silahlı kavgada gözaltı sayısı 29'a yükseldi

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da kayak eğitmenleri ile özel güvenlikçiler arasında yaşanan silahlı kavgada 29 kişi gözaltına alındı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kayak eğitmenleri ile özel güvenlikçiler arasında yaşanan silahlı kavgada 29 kişi gözaltına alındı.


Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Uludağ'da Birinci Oteller bölgesinde meydana geldi. Kayak eğitmenleri ile özel güvenlikçiler arasında çıkan kavgada Yusuf Kösedağ isimli genç hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Olaydan sonra çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 18 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili tahkikat devam ederken gözaltına alınanların sayısı 31'e yükseldi. Gözaltında bulunanlardan 3'ünün serbest bırakılmasının ardından serbest kalanlardan biri güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle yeniden gözaltına alındı. Böylece olayda gözaltı sayısı en son 29 oldu.

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