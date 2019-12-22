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Uluda?'? ilk kez g?ren ?ocuklar?n kayak ve telesiyej keyfi

Bursa’da ’Yetimi G?ld?r ki Sende G?lesin’ projesiyle 50 ?ks?z ve yetim ?ocuk ilk kez Uluda?’? g?rd?.

Bursa'da 'Yetimi G?ld?r ki Sende G?lesin' projesiyle 50 ?ks?z ve yetim ?ocuk ilk kez Uluda?'? g?rd?. Telesiyeje binmenin heyecan?n? ya?ayan ?ocuklar, unutulmaz anlar ya?ad?.


T?m T?rkiye Bulan?kl?lar E?itim K?lt?r Sevgi Yard?mla?ma ve Dayan??ma Derne?i (T?MBULSEVDER), 'Yetimi G?ld?r ki Sende G?lesin' projesi ile Mu? Bulan?k'tan 50 ?ks?z ve yetim ?ocu?u Bursa'ya getirdi. Bursa'n?n tarihi t?rbelerini ve mekanlar?n? gezen ??renciler, Uluda?'a da ??kma f?rsat? buldu. ?lk defa telesiyeje binen ?ocuklar?n heyecanlar? g?zlerine yans?d?. ?lk defa Uluda?'a ??kan ?ocuklar, kayak ??retmenlerinden e?itim ald?. Giydikleri kayak tak?mlar?yla da yine bir ilki ya?ayan ?ocuklara kar ?zerinde mangal keyfi sunuldu. ?ark?lar s?yleyen ?ocuklar, kar ?zerinde halay ?ekmeyi de ihmal etmedi. Uluda?'a ilk defa geldiklerini ve kayak yapmay? ??rendiklerini s?yleyen ?ocuklar, "Daha ?nce hi? Uluda?'a gelmedik, kayak ??retmenleri bize kayak yapmay? ??retti. Teleferi?e bindik, zirveye ??kt?k. Bu paha bi?ilmez mutlulu?u bize ya?att?klar? i?in herkese ?ok te?ekk?r ediyoruz. Uluda?'? sadece televizyondan izledi?imiz kadar biliyorduk. Burada ?ok e?lendik" dediler.


T?MBULSEVDER Ba?kan? Selahattin Turan, "Dernek olarak haz?rlam?? oldu?umuz projeydi. Bulan?k'tan Bursa'ya karde?lik k?pr?s? kurduk. ??i?leri Bakan? S?leyman Soylu ba?kanl???nda toplanan kurul, projemiz onayland?. Bu proje kapsam?nda buraya gelen karde?lerimizin mutlulu?u i?in her t?rl? katk?lar?m?z? yapt?k. Bug?n Uluda?'day?z. ??rencilere kayak yapmay? ??rettik. Teleferikle zirveye ??kt?k, hepsi ?ok mutlu oldu. Bize projede destek veren herkese te?ekk?r ederiz" diye konu?tu.

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