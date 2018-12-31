Uludağ'ın büyüleyen manzaraları dağcılar tarafından görüntülendi

Sabahın erken saatlerinde yola çıkan Bursalı dağcılık kulüpleri soluğu Uludağ'da alıyor. Farklı parkurlardan Bursa'ya inen dağcılar eşsiz manzaraları kayıt altına alıyor. Hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen Timsahlar Trekking Grubu üyeleri oteller bölgesinden başladıkları yürüyüşte yer yer 1 metreye ulaşan karda, kimsenin ayak basmadığı yerlerden geçerek, 20 kilometrelik zorlu bir yürüyüş gerçekleştirdi. Grup, kar yağışıyla birlikte manzara fotoğrafları çekerek yürüyüşün keyfini çıkardı.

Grup lideri Salih Albayrak, grubun hiçbir şekilde ticari hedefinin olmadığını, çeşitli meslek dallarından üyeleri bulunduğunu belirtti. Yıllardır her hafta sonu Bursa ve çevre illerde yürüdüklerini, zor şartlar altında da olsa haftada bir gün şehrin keşmekeşinden uzaklaşarak tabiatla baş başa kaldıklarını söyledi.