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Uludağ'ın eteklerinde korkutan yangın

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Yeni Mahalle’de bulunan 2 katlı bir ikamette henüz sebebi belirlenemeyen bir yangın çıktı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan 2 katlı bir ikamette henüz sebebi belirlenemeyen bir yangın çıktı.


Yangın kısa sürede 2 eve daha sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Meydana gelen yangın Bursa'nın bir çok noktasından görüldü.

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