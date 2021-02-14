Uludağ'ın eteklerinde korkutan yangın

Bursa'da heyelan nedeni ile boşaltılan ve Uludağ'ın eteklerinde yer alan metruk bina itfaiye ekiplerinin zorlu mücadelesi sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 10.30 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Mollaarap Mahallesi Hüsamettin Tekke sokak üzerinde bulunan heyelan nedeniyle boşaltılan iki katlı metruk binada meydana geldi. Yangının henüz çıkış nedeni belirlenemezken yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik mücadelesi sonucu söndürüldü. Dar sokaklarda zorlukla hareket eden itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı.

Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.