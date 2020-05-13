İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uludağ'ın suyu 30 kilometreden Yenişehir'e ulaştırıldı

Uludağ’ın eteklerinden çıkartılan su 30 kilometrelik hatla Yenişehir Marmaracık Mahallesi’ne getirildi.

Uludağ'ın eteklerinden çıkartılan su 30 kilometrelik hatla Yenişehir Marmaracık Mahallesi'ne getirildi.



Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Marmaracık Mahallesi'ne Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (BUSKİ) çalışması ile 30 kilometrelik hatla Uludağ'ın eteklerinden çıkarılan su getirildi. Marmaracık Mahalle Muhtarı Mithat Arı, “Bursa Büyükşehir Belediyemiz Marmaracık ve Koyunhisar mahallelerinde yıllardır süren su sıkıntısını köklü çözüme kavuşturdu. Uludağ'ın eteklerinden çıkarılan su kaynağı 30 kilometrelik hat ile mahallemize ulaştı. Bizde meydanımıza Uludağ'dan gelen suyun aktığı 4 kurnalı aslan ağızlı çeşme yaptırdık. Bunun yanı sıra yeni çeşmelerde yapıldı. Şunda mahallemizde 10 adet çeşme bulunuyor. Yapıla çeşmeler ile tarihten günümüze kadar ulaşan sokak çeşmesi kültürü mahallemizde yeniden canlandı. 30 kilometrelik hatla Uludağ'ın eteklerinden çıkarılan suyun ulaşmasını sağlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a şahsım ve mahalle halkım adına teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.