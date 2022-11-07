Uludağ'ın zirvesinde mahsur kalan sporcuların dağa yürürken ve beklerken çektikleri görüntüler ortaya çıktı

Bursa'da Uludağ'ın zirvesinden hava şartları nedeniyle uçuş yapamayan milli sporcu ve arkadaşı, ormanlık alandan yürüyerek inmek isteyince kayboldu. Havanın kararmasıyla birlikte bulundukları alanda mahsur kalan iki sporcuya arama kurtarma ekipleri yaklaşık 5 saat sonra ulaştı. Milli sporcu ve arkadaşının Uludağ'ın zirvesine yürürken ve ekipleri güvenli noktada beklerken çektikleri görüntüler ortaya çıktı.

Bursa'da paraşütle atlamak için Uludağ'ın zirvesine çıkan 16 sporcu hava şartları nedeniyle uçuş gerçekleştiremedi. İkişerli gurup halinde aşağı yürüyerek inme kararı aldı. Paraşütçülerden en arkada kalan Milli sporcu Erol Aslantaş (47) ve Oğuz Sipahi (52) dağın yamacında yolunu kaybedince mahsur kaldı. Bulundukları kayalık alandan inemeyeceğini anlayan 2 paraşütçü havanın kararmasıyla durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, NAK ve ANDA ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 50 kişilik ekip, bölgedeki paraşütçülere ulaşmak için Osmangazi ilçesi kırsal Büyükdeliler Mahallesi'nde plan çerçevesinde ormanlık ve patika yollardan iki paraşütçüye yaklaşık 5 saat sonra ulaştılar. Arama ve kurtarma ekiplerinin Erol Aslantaş ve Oğuz Sipahi'yi ambulansın beklediği noktaya indirme çalışmaları ise sürüyor.

Öte yandan her ikisinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken Milli sporcu ve arkadaşının Uludağ'ın zirvesine yürürken ve ekipleri güvenli noktada beklerken çektikleri görüntüler ortaya çıktı.