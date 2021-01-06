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Uludağ'ın zirvesindeki bayrağı dağcılar yeniledi

Uludağ’ın 2 bin 543 metre yükseklikteki zirvesinde bulunan Türk bayrağı fırtınaya rağmen yenilendi.

Uludağ'ın 2 bin 543 metre yükseklikteki zirvesinde bulunan Türk bayrağı fırtınaya rağmen yenilendi.


Marmara Bölgesi'nin 2 bin 543 metre ile en yüksek noktası olan Uludağ'ın zirvesindeki olumsuz hava şartlarından dolayı yıpranan Türk bayrağı, 3 profesyonel dağcı tarafından fırtına ve soğuk havaya rağmen yenisiyle değiştirildi. Profesyonel dağcılar Mesut Ceylan, Yüksel Esen ve Hüseyin Aktaş, pazartesi günü Uludağ'ın zirvesine tırmandı. Karla kaplı 2 bin 543 metre yüksekliğe tırmanan 3 dağcı, zirvedeki Türk bayrağının yıprandığını gördü. Yıpranan bayrağı yerinden söken dağcılar, yanlarında getirdikleri yeni Türk bayrağını direğe taktı. Bayrağı yenileyen dağcılar bu anları saniye saniye kaydetti.

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