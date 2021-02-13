Uludağ'ın zirvesine çıkan hayran kalıyor

Hafta sonu kısıtlamasında tatil yapmak isteyen vatandaşlar, Türkiye'nin dört bir yanından Uludağ'a akın etti. Kayak yapmanın keyfini doyasıya yaşayanlar, Uludağ'a hayran kaldı.

Kış turizm merkezlerinde konaklayan ve tatil yapanlara sadece pistlerde kayak izni verilirken, bunu fırsata çevirmek isteyen vatandaşlar Türkiye'nin dört bir yanından Uludağ'a akın etti. Uludağ'da otellerin doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, korona virüs tedbirleri de harfiyen yerine getirilmeye çalışılıyor. Pistlerde maske ve mesafe kuralları farklı dillerde tatilcilere duyuruluyor.

Kimi Ankara'dan, kimi İzmir'den, kimi İstanbul'dan, kimileri ise farklı vilayetlerden gelerek kayak yapmak isteyen acemiler renkli görüntülere sahne oldu. Kimi yakını ile kayak öğrenmeye çalışırken, kendini yerde buldu, kimi ise ayakta duramadığı için yerden kalkamadı. Çocuğundan gencine bir çok kişinin yer aldığı pistlerde, bazılarının ise diğerlerine nispet yaparcasına ilerlemesi dikkatlerden kaçmadı.

Her yıl İzmir'den Uludağ'a geldiğini belirten bir tatilci, "Bu sene kardeşimi de getirdim. Ona öğretmeye çalışıyorum. Uludağ çok güzel bir yer. Korona virüs tedbirlerine de uyulmaya çalışılıyor" dedi.

Ablası ile Uludağ'a geldiği belirten acemi kayakçı ise, "İlk defa Uludağ'a geldim. Çok güzelmiş, hayran kaldım. Yavaş yavaş kayak kaymayı da öğreniyorum. Bundan sonraki sezonlarda da gelmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

Beyaz zirvede kar kalınlığı 56 santimetreye ulaşırken, bu geceden itibaren beklenen kar yağışıyla kar kalınlığının daha da artması bekleniyor.