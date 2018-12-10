Uludağlı öğrencilerden ‘sıfır atık' seferberliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın hayata geçirdiği ve 2019 yılında bütün kamu kurumlarında mecburî hâle getirilecek olan ‘sıfır atık' projesine bir destek de Bursa Uludağ Üniversitesi'nden geldi.

BUÜ Çevre Topluluğu öğrencileri, üniversitenin merkez Görükle Kampusu'nda bulunan yemekhâneye kurdukları sistem sâyesinde tüm katı ve yemek atıklarını ayrıştırarak geri dönüşümlerini sağladı. Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü ve Nilüfer Belediyesi'nin destekleriyle hayata geçirilen ‘Geri dönüşüm muhteşem olacak' projesine üniversitenin merkez kampusundan başladıklarını söyleyen Topluluk Başkanı Onur Candar, “Hedefimiz Bursa Uludağ Üniversitesi'nin bütün yemekhânelerinde bu sistemin uygulanmasını sağlamak. İlk olarak Görükle Merkez Öğrenci Yemekhânesi'nden başladık. İki hafta boyunca aralıksız devam ettirdik. Katı atıkları, üniversite içerisinde yer alan geri dönüşüm kutularına koyduk. Yemek atıklarını ile hayvan sever gönüllülerle birlikte toplayarak sokak hayvanlarına ulaştırdık. Diğer topluluklardan da destek aldık. Üniversite idaresi, hocalarımız ve öğrenci arkadaşlarımız bizlere yardımcı oldu. Hepsine teşekkür ediyoruz. 2019 yılında zorunlu olarak uygulanmaya başlayacak projenin ülke genelinde yaygınlaştırılacak olmasından dolayı da büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Yemekhanelerde oluşan geri dönüştürülebilir atıkların toplanması sürecinde ayrıştırma konusuna vurgu yapan Topluluk Başkanı ve Çevre Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Onur Candar; “Yemekhânelerimizde oluşan geri dönüştürülebilir atıkların yemek ve diğer atıklardan ayrı toplanması gerekiyor. Atıkları geri dönüşüm kutularına atarken dikkat etmemiz gereken ambalajların içinde gıda ve su bırakılmamasıdır.Aynı zamanda etli yemekler sokak hayvanları için gönüllüler tarafından toplanmaktadır. Arkadaşlarımızdan etli yemeklerinizin içine kürdan ve peçete atmamalarını rica ediyoruz. Yemek atıklarında bu tarz çöplerin bulunması hayvanların yemesini zorlaştırıyor” dedi.