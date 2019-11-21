Uluköy'de doğalgaz çalışmalarında sona gelindi

Uluköy Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Kamuran Toraman, doğalgaz çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Tamamı 7 kilometrelik olan çelik boru hattının yüzde 50'sinin tamamlandığını bildiren yetkililer, polietilen boru döşeme işleminin son aşamasına gelindiğini, yaklaşık 2 hafta içerisinde teknik test ve projelerin tamamlanmasıyla birlikte mahalleye gaz verileceğini ifade etti.

Karasıl Mahallesinde ana hatların yüzde 100'ünün tamamlandığını belirten yetkililer, Yolören'de ise yüzde 50'lik kısmının bittiğini söyledi.