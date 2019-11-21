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Uluköy'de doğalgaz çalışmalarında sona gelindi

Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Kamuran Toraman, Uluköy Mahallesindeki doğalgaz çalışmalarını yerinde takip etti.


Uluköy Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Kamuran Toraman, doğalgaz çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Tamamı 7 kilometrelik olan çelik boru hattının yüzde 50'sinin tamamlandığını bildiren yetkililer, polietilen boru döşeme işleminin son aşamasına gelindiğini, yaklaşık 2 hafta içerisinde teknik test ve projelerin tamamlanmasıyla birlikte mahalleye gaz verileceğini ifade etti.


Karasıl Mahallesinde ana hatların yüzde 100'ünün tamamlandığını belirten yetkililer, Yolören'de ise yüzde 50'lik kısmının bittiğini söyledi.

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