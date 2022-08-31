ULUKOZA'dan 8 girişimci daha proje başına 450 Bin TL hibe ile şirketleşmeye hak kazandı

Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin girişimcilere yol haritası çizdiği markası ULUKOZA, teknoloji tabanlı girişimcilik merkezi olma özelliği taşıyarak, yenilikçi iş fikirlerinin hayata geçirilmesine destek olmaya devam ediyor.

Bireysel Genç Girişim “BİGG” programı 2022 yılı 1. Çağrısına Türkiye genelinde 63 adet uygulayıcı kuruluş aracılığı ile 2182 girişimci iş fikri başvurusu yaptı. Bu başvurulardan uygulayıcı kuruluşlar tarafından iş planına onay verilen 320 girişimcinin iş planları düzenlenen 2. aşama panelleri çerçevesinde değerlendirildi. Akademisyenler, sanayiciler ve yatırımcılardan oluşturulan panel değerlendirmeleri sonucu Türkiye genelinde 133 girişimcinin 2022 yılı 1. çağrısı çerçevesinde 2. aşama desteği alması uygun bulundu.

BİGG4tech konsorsiyumu çerçevesinde girişimcilere yenilikçi iş modelleri üretimi aşamasında önemli destekler sağlayan Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin hayata geçirdiği ULUKOZA Programından gönderilen 11 adet girişimciden 8 tanesi 450 bin TL hibe almaya hak kazandı. BİGG4tech konsorsiyumu çerçevesinde ise toplamda 10 adet girişimci destek almayı başardı.

Akademik çalışmaların yanı sıra Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde devam eden girişimci faaliyetlerinin de Üniversiteye bilimsel anlamda katkı sağladığına işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “ULUKOZA programı çerçevesinde destek almaya hak kazanan tüm girişimcilerimizi tebrik ediyorum. Üniversite olarak sizlere destek vermeye devam edeceğiz. Yeter ki bilim ve proje üretmeye devam edin” diye konuştu.

Bursa Uludağ TTO Genel Müdürü Prof. Dr. Recep Eren de kurum olarak girişimcilere ve firmalara yol göstermeyi sürdürdüklerini kaydetti. Eren, Teknoloji Transfer Ofisi'nin bu anlamda büyük bir başarı oranı yakaladığını, parlak fikri olan ve bu konuda destek almak isteyenlerle iletişime geçmeye her zaman hazır olduklarını belirtti.

Girişimcilik platformu ULUKOZA programı desteği ile 450 bin lira hibe almaya hak kazanan girişimcilerimiz ise; Necip Talha Karaduman (Cerrahi Stapler), Rasim KADİRHAN (Endüstriyel ortamlar için denetim amaçlı hava robotu), Ecem Efendi Erdem (Biyoteknolojik Yatak Üretimi), Ahmet Canoğlu (Optik Damar Görüntüleme Cihazı), Batuhan İnce (ChocoBean), Dinçer Mutlu (FeatSpeak), Demir Aydemir (Bilbordia) ve Nurettin Gökhan Adar (Akıllı kaynak sensör üretimi) olarak açıklandı.

BiGG4tech, Sabancı Üniversitesi Inovent A.Ş. yürütücülüğünde; Çukurova Teknokent, Namık Kemal Üniversitesi Teknopark ve Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (ULUKOZA) partnerlindeki konsorsiyumdan oluşuyor.