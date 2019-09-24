Ulusal Tekstil Üniversitesi ile akademik iş birliği protokolü

Protokole göre iki üniversitenin akademisyenleri, tekstil ve mühendislik alanında yürütülecek bilimsel çalışmalarda iş birliği yapacak.

Bursa Uludağ Üniversitesi, bilimsel çalışmalarda yürüttüğü uluslararası ortaklık projelerini genişletmeye devam ediyor. BUÜ, dünyanın farklı üniversiteleri ile yaptığı iş birliği anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi. Son olarak Pakistan'da öğretim faaliyetlerine devam eden Ulusal Tekstil Üniversitesi ile ‘Mevlânâ Akademisyen Değişim Programı' protokolü imzalandı. Rektörlük binasında düzenlenen törende BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Ulusal Tekstil Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tanveer Hussain protokole birlikte imza attı.

Üniversitenin uluslararasılaşma vizyonu çerçevesinde bütün dünya ile irtibat halinde olmasına özen gösterdiklerini söyleyen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yapılacak protokoller ile devam eden iş birliği sayısının da arttırılacağını vurguladı. Fen ve sosyal bilimler alanında dünyanın farklı üniversiteleri ile yürütülen ortak projelere gelecek dönemde yenilerinin de ekleneceğini kaydeden Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, “Hedefimiz Bursa Uludağ Üniversitesi'nin dünya vitrininde kendisine yer edinmesini sağlamaktır. Yeni dönemde bu konulara biraz daha ağırlık vereceğiz. İmzalanan bu protokoller ile akademisyenlerimiz yurt dışında yürütülen projelerde aktif rol alacaklar ve kendilerini bilimsel anlamda geliştirmiş olacaklar. Bizler için hem deneyim elde etme fırsatı olacak hem de dünyanın diğer üniversiteleri ile olan ilişkilerimizin güçlendirilmesine katkı sağlayacak. Bugün imzaladığımız anlaşmanın da bu anlamda büyük bir önem taşıdığına inanıyorum. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Pakistan Ulusal Tekstil Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tanveer Hussain de Bursa Uludağ Üniversitesi ile ‘Mevlânâ' protokolü imzalamaktan dolayı büyük bir mutluluk ve memnuniyet duyduklarını söyledi. Ulusal Tekstil Üniversitesi'nin bilimsel anlamda gelişmeye açık bir üniversite olduğunu dile getiren Rektör Prof. Dr. Hussain, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin deneyimli akademisyen kadrosunun kendilerine büyük katkılar sağlayacağına inandığını aktardı. Hussain, “Anlaşma teklifimizi kabul eden ve bu konuda bizlere kolaylık gösteren Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'a ve yönetimine teşekkür ediyorum. Birlikte önemli projelere imza atacağımıza inanıyorum. Bu protokolün gerek üniversitelerimizin daha yakın çalışmalarına, gerekse de akademisyenlerimizin bilimsel tecrübe alışverişlerine ciddi katkı sunacağını düşünüyorum” dedi.