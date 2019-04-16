İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Uluslararası Bilim Ödülü BUÜ'den Prof. Dr. Aydınlı'ya

Kazakistan’ın Al-Farabi Üniversitesi’nin en büyük bilim ödülü olan ‘Büyük Altın Madalya’ Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.

Kazakistan'ın Al-Farabi Üniversitesi'nin en büyük bilim ödülü olan ‘Büyük Altın Madalya' Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Aydınlı'ya verildi.


BUÜ İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Aydınlı, Kazakistan'ın millî üniversitelerinden olan Al-Farabi tarafından Büyük Altın Madalya ödülüne lâyık bulundu. Prof. Dr. Aydınlı'ya ödülü Kazakistan'da düzenlenen Farabi Forumu'nun açılış töreninde takdim edildi. Törende konuşan Al-Farabi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Galimkair Mutanovich Mutanov, Prof. Dr. Yaşar Aydınlı'nın, Farabi hakkında yaptığı çalışmaların önemli olduğunu vurguladı. Rektör Mutanov, konuşmasında felsefe alanında Türk-Kazak ortak çalışmalarının geliştirilmesi için Bursa Uludağ Üniversitesi yetkililerinden katkı sağlama talebinde bulundu.


Prof. Dr. Yaşar Aydınlı ise konuşmasında aldığı ödülün kendisi ve üniversitesi için büyük bir onur olduğunu söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.