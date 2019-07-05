Uluslararası Bursa Festivali Hande Yener konseriyle son buldu

Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından 58'incisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali'nin son gününde Hande Yener sahne aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı işbirliğiyle hazırlanan 58. Uluslararası Bursa Festivali'nin 12'nci konuğu Hande Yener oldu. Durmazlar Holding'in ana sponsorluğunu yaptığı festivalde Hande Yener, muhteşem görsel şovlarla birleştirdiği şarkılarıyla Bursalı hayranlarının gönlünü bir kez daha fethetti. Hande Yener, festivalin son gecesinde “Mor, Beni Sev, Sebastian, Naber” şarkılarıyla sevenlerini coşturdu. Sahne performansıyla izleyenleri hayran bırakan ünlü sanatçı, gecenin sonunda hayranları tarafından büyük bir coşkuyla dakikalarca ayakta alkışlandı.