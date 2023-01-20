Uluslararası lisede karne heyecanı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bir proje okulu olan ve 82 ülkeden 486 öğrencinin eğitim gördüğü Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören öğrencilere, 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı birinci dönem karnelerini dağıttı.

Türkiye'nin tek çatı altında inşa edilmiş en büyük proje okullarından biri olan Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 1'inci dönemi karne töreni öncesinde, okul yönetimi tarafından öğrencilerin dinlenip birlikte vakit geçirmeleri için düzenlenen Hacı Hüseyin Efendi Salonu'nun açılışı gerçekleştirildi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın, geçtiğimiz günlerde vefat eden babası Hacı Hüseyin Dündar'ın adının verildiği dinlenme salonu, öğrencilerin okuduğu Kur'an-ı Kerim ve dualar eşliğinde açıldı. Açılışın ardından Başkan Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ve okul yöneticileri ile birlikte salondaki öğrencilerle bir süre sohbet edip, başarılar diledi.

Yabancı öğrenciler gönül elçisi

Dünyanın 82 farklı ülkesinden öğrencinin eğitim öğretim gördüğü Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen karne dağıtım töreninde konuşan Başkan Mustafa Dündar, dünyanın farklı ülkelerinden gelip başarılı bir eğitim alan öğrencilerin, ülkeleri ile Türkiye arasında birer gönül elçisi olduğunu belirtti. Konuşmasında, eğitim ve öğretim kadar, iyi bir insan olmanın da büyük bir önem taşıdığına vurgu yapan Dündar, “Bu yıl eğitim öğretim dönemi açılışında gittiğim okullarda yaşanan diyaloglardan birini burada da paylaşmak istiyorum. Sizler için böyle güzel bir okulda okumak, başarılı olmak ve diploma almak bir başarı mıdır? Elbette ki başarıdır. Ancak, bu başarının yanında bir de ‘adam' olmak var. Okuyup başarılı birer mühendis, öğretmen, doktor olabilirsiniz. Ancak, burada eğitimin yanında iyi birer insan olarak, yani ‘adam' olarak yetişmek de çok önemli. Burada, iyi bir eğitim ile mühendis, doktor ve öğretmen olan insanlar yetiştiriyoruz. Her birinizden, kendi yolunuzu aydınlattığınız gibi gittiğiniz yerlerde çevrenizi de aydınlatmanızı istiyoruz. Bir proje okulu olan Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciler bu düsturla yetişiyor” diye konuştu.

Törende konuşan Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi Akademik Bilim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Öcal da, geçtiğimiz yıl 3'üncü dönem mezunlarını veren okulun öğrencilerinin tamamının üniversiteyi kazanarak, büyük bir başarıya imza attığını söyledi. Proje okulu olarak kurulan okulun kuruluş ve başarı hikayesinin kitaplaştırılacağını belirten Öcal, “Bu okul, İslâm aleminin ufkunu aydınlatmak üzere Bursa'da doğan bir yıldız. Sevgili öğrenciler, nerede olursanız olun burada almış olduğunuz eğitimle, gittiğiniz yerlerde en iyi şekilde hizmet edeceksiniz. Bu yüzden yüklenmiş sorumluluk çok çok önemli. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, başarılı olan öğrencilere karne ve başarı belgelerini, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Bilim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Öcal ve okul yöneticileri ile birlikte verdi.