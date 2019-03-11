Uluslararası öğrenciler çalıştayda buluştu

Bursa Kent Konseyi Yabancılar Meclisi ve İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği iş birliğiyle düzenlenen ‘Uluslararası Öğrencilik Çalıştayı'nda sıkıntılar ve çözüm yolları masaya yatırıldı.

Merinos AKKM Muradiye Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştaya uluslararası öğrenciler katıldı.

Programın açılışında konuşan Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak, “Bu kardeşlerimiz, bu evlatlarımız bizler için çok değerli. Öğrenimlerini tamamlamaları için elimizden gelen bütün gayreti göstermeliyiz. Yarın bu kardeşlerimiz okullarını bitirip ülkelerine döndükleri zaman Türkiye'nin birer gönüllü elçisi olacaklar” dedi.

İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ebubekir Armağan, Bursa'da uluslararası öğrencilik hakkında Bursa Kent Konseyi ile beraber bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi. Bursa'da yaklaşık 7000 uluslararası öğrencinin eğitim ve öğretim hayatını sürdürdüğünü ifade eden Armağan, bu öğrencilerin sorunlarını ortaya çıkarmak ve çözüm yolları geliştirmek adına çalıştayı düzenlediklerini belirtti.

Romanya, Afganistan, Bangladeş, Özbekistan, Guatemala, Pakistan, Irak, Fas, Türkmenistan, Kenya, Azerbaycan, Rusya, Sırbistan, Cezayir, Filistin, Suriye, Senegal, Somali, Endonezya, D. Kongo, Nijer, Yemen, Endonezya, Arnavutluk, Ekvator, Irak, Suriye, Filistin, Kırgızistan, Tayland, Yunanistan, Karadağ olmak üzere 32 ülkeden toplam 70 öğrenci, ‘Uluslararası Öğrencilerin Türkiye'ye Gelmeden Önce Yaşadıkları Sorunları', ‘YÖK ve Üniversiteler', ‘Barınma Sorunları, SGK ve Sağlık Hizmetlerine Erişim', ‘Bürokratik, İdari ve Ekonomik Problemler', ‘Kültürel ve Sosyal Entegrasyon & Kültürel Şoku ve Psikolojik Problemler' ve ‘Mezuniyet Süreci ve İstihdam Problemleri' başlıklarının yer aldığı 6 masada öneri ve çözümleri konuştu.