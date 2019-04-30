Uluslararası öğrencilerin Türkçe gösterisi tam not aldı

ULUTÖMER'de eğitim gören uluslararası öğrencilerin hazırladığı kültür-sanat programı izleyenlerden tam not aldı. Dünyanın farklı kıtalarından gelen misâfir öğrenciler, düzenledikleri organizasyonda hem Türkçelerini hem de farklı sanat dallarındaki hünerlerini sergilediler.

Programın sonunda konuşan ULUTÖMER Müdürü Doç. Dr. Süleyman Eroğlu, her yıl farklı zamanlarda önemli faaliyetlere imza attıklarını söyledi. Öğrencilerin bir yıl içerisinde Türkçe öğrenmenin ötesinde kendilerini kolayca ifade edebilme becerisi kazandıklarını kaydeden Doç. Dr. Eroğlu, misâfir öğrencilerinin eğitimleri için gayret sarf eden öğretim elemanlarına da teşekkür etti.