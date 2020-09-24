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Uluslararası yeşil bayrak ödülü Bursa'ya verildi

Uludağ Koleji, çevreci yaklaşımı ve yapmış olduğu sosyal sorumluluk projeleri ile Uluslararası Eko-Okullar Yeşil Bayrak ödülünün sahibi oldu.


Okul bahçesinde gerçekleşen törende Uludağ Koleji yöneticileri ve öğretmenleri, gururlu bir sevinç yaşadı. Törende Uludağ Koleji Kurucusu Çetin Yıldırım ve Uludağ Koleji Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erkan Işığıçok, süreçte göstermiş oldukları başarılardan dolayı öğretmenlere teşekkür belgesi takdim etti. Kurum olarak çevre bilincine ve doğaya önem verdiklerini dile getiren Çetin Yıldırım, öğrencilere çevre bilinci aşıladıklarını söyledi.

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