Ulus'ta kentsel dönüşüm başlıyor

Yıldırım Belediyesi Ulus Mahallesi'nde 12 bin 600 metrekarelik alanda yaklaşık 300 konutluk kentsel dönüşümün startını veriyor.

Yıldırım Belediyesi ilçenin geleceğini değiştirecek kentsel dönüşüm hamlelerine bir yenisini daha ekliyor. Yıldırım Belediyesi, Arabayatağı, Ulus, Mevlâna, Yavuzselim, Çınarönü, Hacivat mahallelerini kapsayan 2009 yılında yapılan ve 2014 yılında mahkeme kararları ile iptal edilen imar uygulamasının geri dönüşümünün tamamlanmasının ardından, etaplar halinde yeni imar uygulamaları gerçekleştiriyor. Bu çerçevede 1. Etap imar uygulaması tescil işlemlerinin tamamlanmasıyla kamu mülkiyetine 12 bin 600 metrekarelik alan rezerv yapı alanı kazandırıldı. Rezerv yapı alanı olarak belirlenen Ulus Mahallesi 8101 ada ve 1 parsel numaralı alanda yaklaşık 300 konutluk kentsel dönüşüm projesi yüzde 43 kat karşılığı inşaat yapım oranı ile ihale edildi. Güvenli konutlardan oluşan, sosyal donatı alanlarıyla desteklenmiş, gelişmiş ulaşım ağına sahip yaşam alanlar oluşturmak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İlçemizin mevcut yapı stokunu güvenli modern konutlarla değiştirmek zorundayız. Şehrimizin ve ilçemizin deprem kuşağında olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda bunu bir tercih değil bir zorunluluk olarak değerlendiriyoruz. İnsanlarımıza sosyal donatı alanları yeşil alanlarla desteklenmiş, ulaşım sorunları çözülmüş güvenli modern yaşam oluşturmak adına kentsel dönüşüm çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu çerçevede Ulus Mahallesi'nde gerçekleştireceğimiz 300 konutluk dönüşüm projemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.